إيران: لن نسمح لـ«ترامب» بإلغاء الاتفاق النووي

ذكر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

وقال روحاني، في كلمة بجامعة طهران بثها التلفزيون الرسمي، أن ترامب “يريد القيام بالكثير من الأمور لكن أيا من أفعاله لن تؤثر علينا”.

وتساءل “هل تعتقدون أن بوسع الولايات المتحدة إلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي؟ هل تعتقدون أننا وبلدنا سنسمح له بالقيام بذلك”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وكان ترامب قد انتقد الاتفاق النووي بشدة، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، كما تعهد بإلغائه أو مراجعته.

وزاد تعيين ترامب للجنرال جيمس ماتيس، وزيرا للدفاع في إدارته المقبلة، من مخاوف توتر أكبر بين واشنطن وإيران، بالنظر إلى مواقف ماتيس الناقمة على سياسة أوباما المرنة تجاه إيران.