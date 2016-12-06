أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إيران: لن نسمح لـ«ترامب» بإلغاء الاتفاق النووي

Google+ Print
إيران: لن نسمح لـ«ترامب» بإلغاء الاتفاق النووي إيران: لن نسمح لـ«ترامب» بإلغاء الاتفاق النووي

حسن روحاني

ذكر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح للرئيس الأميركي دونالد ، بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

وقال روحاني، في كلمة بجامعة طهران بثها التلفزيون الرسمي، أن ترامب “يريد القيام بالكثير من الأمور لكن أيا من أفعاله لن تؤثر علينا”.

وتساءل “هل تعتقدون أن بوسع الولايات المتحدة إلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي؟ هل تعتقدون أننا وبلدنا سنسمح له بالقيام بذلك”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وكان ترامب قد انتقد الاتفاق النووي بشدة، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، كما تعهد بإلغائه أو مراجعته.

وزاد تعيين ترامب للجنرال جيمس ماتيس، وزيرا للدفاع في إدارته المقبلة، من مخاوف توتر أكبر بين واشنطن وإيران، بالنظر إلى مواقف ماتيس الناقمة على سياسة أوباما المرنة تجاه إيران.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة