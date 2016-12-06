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اليوم..اجتماع لـ«الأعلى للصحافة» ولجنة التشريع بشأن قانون تنظيم الإعلام

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اليوم..اجتماع لـ«الأعلى للصحافة» ولجنة التشريع بشأن قانون تنظيم الإعلام اليوم..اجتماع لـ«الأعلى للصحافة» ولجنة التشريع بشأن قانون تنظيم الإعلام

نقابة الصحفيين

دعا المجلس الأعلى للصحافة، لعقد الجلسة الثانية حـول قـانـون تنظـيم الصحافـة والإعلام، مساء اليوم، بمقر المجلس بحضور عدد من نواب البرلمان من الكتل المختلفة وممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات، والتى أعدت مشروع “القانون الموحد”، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة وهيئة المكتب، ونقيب الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وعدد من كبار الصحفيين.

وكان يحيى قلاش نقيب الصحفيين، قد تقدم بطلب للنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لإخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام فور وروده إلى اللجنة من أمانة البرلمان، وذلك حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده حتى يستطيع طرحها على اللجنة.

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