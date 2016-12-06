«لجنة الشباب والرياضة» تزور نادى أبو زعبل الرياضى لبحث الاستفادة منه

انطلق وفد برلمانى من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لزيارة منطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية لبحث مشكلة نادى أهلية أبو زعبل.

ويرأس الوفد فرج عامر رئيس اللجنة، ويشارك فيه كل من: رضوان الزياتى، ومحمود حسين وكيلى اللجنة، وحسين عشماوى وسمير موسى، وسحر الهوارى ومحمود شحاتة ونجوى خلف وقاسم فرج.

وجاءت هذه الزيارة بناءً على طلب إحاطة مقدم من النائب رضوان الزياتى موجه إلى وزير الشباب والرياضة حول مشكلة نادى أهلية أبو زعبل بالقليوبية، والذى تحول إلى مكان مهجور منذ حوالى 15 عامًا، وذلك لبحث إمكانية الاستفادة منه مرة أخرى.