مقتل 31 من مليشيات الحوثيين وتدمير 3 مخازن للأسلحة والذخيرة غربي اليمن

واصلت مدفعية التحالف العربي والجيش اليمني، قصف مواقع مليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن المدفعية استهدفت تعزيزات للمليشيات قادمة من صنعاء إلى جبهة ميدي مما أسفر عن مقتل 31 من عناصرهم بينهم ضابط برتبة عقيد.

وأشار إلى أن 90 من عناصر المليشيات كانوا قد وصلوا لتعزيز جبهته في ميدي، إلا أنهم فروا عقب الهجمات المتتالية وقصف القوات لمواقعهم.

وأضاف إن المدفعية قصفت الليلة الماضية مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة للمليشيات في وسط مدينة ميدي ودمرت 3 مخازن بينها أحد أكبر مستودعات الذخيرة، مما أدى إلى نشوب حريق كبير به وتدمير محتوياته وسماع دوي انفجارات ضخمة هزت المدينة لساعات.

أ ش أ