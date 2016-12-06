التموين: لدينا جهتي رقابة داخلية لمتابعة استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية

قال مجدي عفيفي، رئيس قطاع التطوير بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن الشركة لديها جهتي رقابة داخلية، يتابعون باستمرار المجمعات الاستهلاكية، وكذلك رقابة من وزارة التموين والشركة القابضة، لذلك التلاعب أو الفساد يكون في حدود ضيقة جدًا.

وأضاف عفيفي، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج “نهار جديد”، والذي تقدمه عبر فضائية النهار، أن العديد من أزمات السلع تحدث في بداية الشهر، لأن المواطنين يتجمعون في بدايته لصرف جميع السلع، رغم أنه يستمر الصرف لبعد ذلك، لكن التكدس في أول أيام الشهر يحدث أزمات دائمة، مضيفًا “يعني لازم الناس تصبر علينا شوية .. ملقاش النهاردة هيلاقي بكره”.

وأوضح رئيس قطاع التطوير، أن الأرز في التموين بسعر 4.5 جنيه للكيلو، والزيت بـ 8.25 للكيلو، أما كيلو الدجاج فقد بلغ 29 جنيهًا، وكيلو اللحم السوداني بـ60 جنيهًا، مطالبًا بضرورة كتابة الأسعار على السلع التموينية حتى لا يتم التلاعب في الأسعار من قِبل أي شخص.