أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

26 مركبة تتعرض لحوادث بسبب الضباب برأس الخيمة

Google+ Print
26 مركبة تتعرض لحوادث بسبب الضباب برأس الخيمة 26 مركبة تتعرض لحوادث بسبب الضباب برأس الخيمة

وجه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إدارة المرور والدوريات بتوجه أغلب ضباط وأفراد المرور والدوريات والنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من المدارس وقامت الإدارة بتوزيع أكثر من 30 دورية ورقباء سير على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة بسبب عدم استقرار الطقس خاصة خلال الفترة الصباحية.

وحذر القائد العام مرتادي الطرقات من حالة عدم الاستقرار التي تسود الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص خلال هذه الفترة بسبب الضباب، بناءاً على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.

كما حذر مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات والتنبيه من الانزلاقات التي تحدث بسبب رذاذ الضباب، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة.

وناشد جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة كي تكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الضبابية تكون خطيرة جدا نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين.

من جانبه قال العقيد العلكيم بأن شارع الشيخ محمد بن سالم شهد صباح اليوم حدوث 5 مرورية، حيث شهد الحادث الأول تصادم 5 مركبات نتج عنها 4 إصابات 1 بليغة و 2 متوسطة و 1 بسيطة، فيما شهد الحادث الثاني على نفس الشارع تصادم 4 مركبات نتج عنها اصابة واحدة بسيطة، أما الحادث الثالث شهد تصادم 11 مركبة ولم يسفر عن أية إصابات، فيما شهد الحادث الأخير تصادم 6 مركبات لم تسفر كذلك عن اية إصابات.

ونصح مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى التأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكد على أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل والتوجه إلى أقرب مركز شرطة عند وقوع حوادث بسيطة لا تسفر عن إصابات وتجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق حيث يؤدي استخدام الإشارات الأربع بصورة متواصلة إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره أو التحذير من أي طوارئ على الطريق.

ونبه العقيد علي العلكيم السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل في وقت كاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة