26 مركبة تتعرض لحوادث بسبب الضباب برأس الخيمة

وجه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إدارة المرور والدوريات بتوجه أغلب ضباط وأفراد المرور والدوريات والنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من المدارس وقامت الإدارة بتوزيع أكثر من 30 دورية ورقباء سير على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة بسبب عدم استقرار الطقس خاصة خلال الفترة الصباحية.

وحذر القائد العام مرتادي الطرقات من حالة عدم الاستقرار التي تسود الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص خلال هذه الفترة بسبب الضباب، بناءاً على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.

كما حذر مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات والتنبيه من الانزلاقات التي تحدث بسبب رذاذ الضباب، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة.

وناشد جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة كي تكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الضبابية تكون خطيرة جدا نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين.

من جانبه قال العقيد العلكيم بأن شارع الشيخ محمد بن سالم شهد صباح اليوم حدوث 5 حوادث مرورية، حيث شهد الحادث الأول تصادم 5 مركبات نتج عنها 4 إصابات 1 بليغة و 2 متوسطة و 1 بسيطة، فيما شهد الحادث الثاني على نفس الشارع تصادم 4 مركبات نتج عنها اصابة واحدة بسيطة، أما الحادث الثالث شهد تصادم 11 مركبة ولم يسفر عن أية إصابات، فيما شهد الحادث الأخير تصادم 6 مركبات لم تسفر كذلك عن اية إصابات.

ونصح مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى التأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكد على أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل والتوجه إلى أقرب مركز شرطة عند وقوع حوادث بسيطة لا تسفر عن إصابات وتجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق حيث يؤدي استخدام الإشارات الأربع بصورة متواصلة إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره أو التحذير من أي طوارئ على الطريق.

ونبه العقيد علي العلكيم السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل في وقت كاف.