أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مسئول كويتى يعلن استعداد بلاده التدخل للتقريب بين مصر والسعودية

Google+ Print
مسئول كويتى يعلن استعداد بلاده التدخل للتقريب بين مصر والسعودية مسئول كويتى يعلن استعداد بلاده التدخل للتقريب بين مصر والسعودية

>كتب - أحمد جمعة

يترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وفد الكويت في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج المنعقد الآن، وقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي حضور رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، واللتين ستعقدان في العاصمة البحرينية المنامة.


> وأكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله – بحسب صحيفة الراى الكويتية- اليوم الثلاثاء، إن القمة الخليجية تأتى فى ظل ظروف استثنائية ودقيقة وغير طبيعية، وتبحث الكثير من القضايا وفي مقدمها قضية الارهاب والأوضاع الاقتصادية في دول المجلس.

وعن وساطة أمير الكويت لتقريب وجهات النظر بين المملكة العربية ومصر، قال الجارالله: "سبق وذكرت أن الكويت على استعداد للتدخل الايجابى كعادتها، حيث انها تسعى دائماً لتصفية الأجواء العربية وامتصاص أى احتقانات قد تشوب العلاقات العربية، وبالتالي نحن متفائلون بمستقبل هذه العلاقات وان الرياح التي نشتهيها آتية لا محالة بعون الله".


> وعن زيارة خادم الحرمين الشريفين للكويت الخميس المقبل وأهم الملفات التى ستطرح خلال الزيارة، قال الجارالله إن الكويت وكل الشعب الكويتي يتطلع إلى هذه الزيارة وننظر بكل أمل وتفاؤل لهذه الزيارة التاريخية، "فخادم الحرمين هو قائد عظيم وزيارته للكويت فرصة للتشاور بين قيادتي البلدين في مستقبل العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين."

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية