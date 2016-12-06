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سمير صبري يقدم برنامج «ذكرياتي» بدلًا من «نجوم وأغاني»

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سمير صبري يقدم برنامج «ذكرياتي» بدلًا من «نجوم وأغاني» سمير صبري يقدم برنامج «ذكرياتي» بدلًا من «نجوم وأغاني»

الفنان سمير صبرى

كتبت- إنجي لطفي

أبدى الفنان سمير صبري رغبته في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المونتاج والتترات، في تغيير أسم برنامجه الجديد على موجات إذاعة الأغاني من ” نجوم وأنغام ” إلى ” ذكرياتي “، حيث قامت نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة بإعادة تسجيل مقدمة وختام البرنامج  مرة أخري.

وكان الفنان سمير صبري قد سجل أولى الحلقات من البرنامج ” مع الفنانة مديحه يسري، الذي عبرت عن شكرها وتقديرها لأسرة البرنامج وسعادتها بمشاركة مستمعي إذاعة الأغاني في الاحتفال معها بعيد ميلادها.

وقالت يسري خلال لقائها بالبرنامج “كانت بدايتي في السينما مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في أغنية “بلاش تبوسني في عنيه”، خلال فيلم “ممنوع الحب”، ثم مشاركتي مع الموسيقار فريد الأطرش في فيلم” شهر العسل”، وتوالت سرد ذكرياتها ومشوارها الفني وجانب من حياتها الشخصية.

واختتمت الفنانة لقائها مع البرنامج بالتعبير عن حبها لمصر وتفاؤلها بالمستقبل مطمئنه مستمعيها وعشاقها عن صحتها مجيبه لتهنئتهم بعيد ميلادها، قائلة :” أنا بشكر كل اللي اتصلوا بيا من كل أنحاء العالم وبشكر زيارتكم”، موجهه حديثها إلى الفنان سمير صبري قائلة، ” أنا سعيدة جدًا إني شوفتك النهاردة، وقولنا هذا الحديث الطويل الجميل عشان الجمهور يعرف إيه الصدقات اللي موجودة، دائمًا صدقات زمان جميلة زي ما هي وأكتر”.

والجدير بالذكر، أن مديحة يسري قدمت ما يقرب من 90 عملًا سينمائيًا، و13 عملًا تليفزيونيًا، على مدار مسيرتها الفنية، وتزوجت من الفنان محمد فوزي، والفنان محمد أمين، والفنان أحمد سالم، والشيخ إبراهيم سلامة، وأعلنت اعتزالها عن التمثيل عام 2012.

ويعد برنامج “ذكرياتي”، أسبوعي، ومن تقديم الفنان سمير صبري، وإعداد سيد عبد العزيز، ويذاع كل ثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا.

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