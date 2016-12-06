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وزير الداخلية الفرنسى يتولى منصب رئيس الوزراء بعد استقالة «فالس»

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وزير الداخلية الفرنسى يتولى منصب رئيس الوزراء بعد استقالة «فالس» وزير الداخلية الفرنسى يتولى منصب رئيس الوزراء بعد استقالة «فالس»

برنار كازنوف

أعلنت صحيفة “هوفينجتون بوست” الفرنسية، عن تعيين وزير الداخلية الحالى برنار كازنوف، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل مانويل فالس، وذلك بعد إجراء اجتماع فى قصر الرئاسة الفرنسية ، الإليزيه.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اتخذ الخطوة الثانية فى طريقة للترشح فى الانتخابات الفرنسية المقبلة المقررة فى إبريل ومايو من عام 2017، حيث تقدم فالس باستقالته استعدادًا لإطلاق حملته الانتخابية والتركيز على البرنامج الانتخابى الخاص به.

وكانت هذه الخطوة الثانية بعدما أعلن رئيس الفرنسى ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، والتى أعلن خلالها أيضا رغبته فى توحيد اليسار.

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