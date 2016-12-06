مانويل فالس يستقيل من منصبه استعدادا لإطلاق حملته الانتخابية

قالت صحيفة “لو فيجارو” الفرنيسة، إن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اتخذ الخطوة الثانية فى طريقة للترشح فى الانتخابات الفرنسية المقبلة المقررة فى إبريل ومايو من عام 2017، حيث تقدم فالس باستقالته استعدادا لإطلاق حملته الانتخابية والتركيز على البرنامج الانتخابى الخاص به.

وكانت هذه الخطوة الثانية بعدما أعلن رئيس الحكومة الفرنسى ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، والتى أعلن خلالها أيضا رغبته فى توحيد اليسار.

وتقول الصحيفة ذاتها أن الوزير الفرنسي يريد كسب المزيد من الوقت لخوض معركة الانتخابات التمهيدية حاليا، وهو متحرر من قيد المسئولية الحكومية، حيث أنه لن يخوض قطعا هذه الانتخابات من موقع رئيس الحكومة.

ومن ناحية أخرى، يرى متتبعون للشأن الفرنسي أن بإمكان فالس إعلان ترشحه ومواصلة عمله على رأس الحكومة كما فعل جاك شيراك وليونيل جوسبان من قبل أو تقديم استقالته لتكريس جهوده لحملته الانتخابية على أن يحل محله فى هذه الحالة وزير الدفاع جون ايف لودريان أو وزير الداخلية برنار كازنوف.