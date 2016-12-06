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مصر للطيران تحصل على جائزة من «الأياتا» لخدماتها الإلكترونية المتميزة

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مصر للطيران تحصل على جائزة من «الأياتا» لخدماتها الإلكترونية المتميزة مصر للطيران تحصل على جائزة من «الأياتا» لخدماتها الإلكترونية المتميزة

 

أرشيفية

حصلت شركة للطيران على جائزة “Platinum Award” من الاتحاد الدولي للنقل الجوى “الأياتا”، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم 204 للأياتا، والمنعقد مؤخرًا بمدينة مونتريال بكندا، بمشاركة صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وصرح مسلم، أن هذه الجائزة تعد نجاحًا جديدًا يسجل في تاريخ الشركة، لأنها الشركة الأولى في أفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط، والـ 11 عالميًا في الحصول على هذه الجائزة، وقد حصلت عليها الشركة بعد تحقيقها ل 80% من أهداف مشروع “Fast Travel”، الذى تشرف عليه الأياتا، والذى يقوم على قيام الراكب بإنهاء إجراءات سفره ذاتيًا بدءً بحجز تذكرة السفر إلكترونيًا عن طريق التطبيق الخاص لمصر للطيران علي الإنترنت، مرورًا بوصوله المطار وحتي إقلاع الرحلة واستقباله في وجهة الوصول.

وأضاف مسلم، أن الشركة ستستمر في زيادة جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها للركاب، وتطويرها بما يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة فى شركات الطيران والمطارات العالمية، وخصوصًا في مجال الخدمات الإلكترونية لمختلف مراحل السفر، بما يجعل تجربة السفر على خطوط مصرللطيران أكثر راحة وسهولة.

كما تم مناقشة العديد من الموضوعات خلال اجتماع مجلس محافظى الأياتا، على رأسها استراتيجية العمل خلال الخمس سنوات القادمة، في مجال السلامة الجوية والأمن والبيئة والتشريعات والبنية التحتية، بالإضافة إلى عضوية الأياتا ومشاريعها خلال الفترة القادمة.

 

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