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بالصور..رئيس قطاع الأخبار يكرم بطلات العالم للإسكواش

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جانب من التكريم

جانب من التكريم

 

كرم خالد مهني رئيس قطاع الأخبار، بطلات للإسكواش والحاصلات على بطولة العالم، والتي أقيمت بفرنسا في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تكريم  البطلات بمبنى الإذاعة والتليفزيون، عقب إجراؤهن لقاءات على الهواء فى برنامج”تحيا الستات” على راديو مصر، والذي يعد أول ظهور إعلامي عقب فوز منتخب مصر للسيدات ببطولة الإسكواش.

وكان خالد عبد العزيز وزير الرياضة، قد كرم في وقت سابق رنيم الوليلى، وأمنية عبد القوي، ونوران جوهر، بطلات العالم فى الإسكواش بعد أن تغلبوا على إنجلترا، فى المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 17 دولة.

 

 

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