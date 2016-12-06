تأخر إقلاع طائرة يمينة بمطار القاهرة ٧ ساعات لعبور قوات التحالف العربي

شهد مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع الطائرة اليمنية رقم “601″، والمتجهة إلى عدن، لمدة 7 ساعات بسبب تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، أنه كان مقرر إقلاع الرحلة في الثالثة من صباح اليوم، إلا أنه تم تأجيلها إلى الـ 10 صباحًا، وتم إنزال الركاب في صالة الترانزيت، لحين الحصول على التصريح بالعبور في أجواء أمنة.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية، أعلنت عن زيارة رحلاتها الجوية بين القاهرة وعدن إلي 7 رحلات أسبوعيًا بدلًا من 5، فضلًا عن وصولها مباشرة إلي عدن بدون التوقف بالأراضي السعودية لأول مرة منذ اندلاع حرب قوات التحالف مع الحوثيين.