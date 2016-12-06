أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

موسكو تنتقد موقف الصليب الأحمر من استهداف المستشفى الروسي بحلب

Google+ Print
موسكو تنتقد موقف الصليب الأحمر من استهداف المستشفى الروسي بحلب موسكو تنتقد موقف الصليب الأحمر من استهداف المستشفى الروسي بحلب

 

استهداف المستشفى الروسي بحلب – ارشيفية

أعربت وزارة الدفاع الروسية، عن استيائها من موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لا ترى في مقتل طبيبتين روسيتين بحلب إلا أدلة على عجز أطراف الأزمة السورية عن تنفيذ مسؤولياتها.

وانتقد المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف – في تصريحات لقناة روسيا اليوم – اليوم الثلاثاء، تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعلنت, تعليقا على مقتل طبيبتين عسكريتين روسيتين في حلب يوم أمس الاثنين، أن “الحادث يدل على مجرد عجز جميع أطراف الصراع الدائر في حلب عن تنفيذ مسؤولياتها واحترام وحماية الأطباء والمرضى والمستشفيات”.

وشدد كوناشينكوف على أن هذا الحادث لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، بل وجريمة في منتهى الخطورة، لافتا إلى أن الصدفة هي السبب الوحيد الذي أنقذ أرواح عشرات الأطفال السوريين وأمهاتهم المقيمين في المناطق المحررة من حلب الشرقية والذين تأخرت حافلتهم في الوصول إلى المستشفى المستهدف.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017