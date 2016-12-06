موسكو تنتقد موقف الصليب الأحمر من استهداف المستشفى الروسي بحلب

أعربت وزارة الدفاع الروسية، عن استيائها من موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لا ترى في مقتل طبيبتين روسيتين بحلب إلا أدلة على عجز أطراف الأزمة السورية عن تنفيذ مسؤولياتها.

وانتقد المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف – في تصريحات لقناة روسيا اليوم الإخبارية – اليوم الثلاثاء، تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعلنت, تعليقا على مقتل طبيبتين عسكريتين روسيتين في حلب يوم أمس الاثنين، أن “الحادث يدل على مجرد عجز جميع أطراف الصراع الدائر في حلب عن تنفيذ مسؤولياتها واحترام وحماية الأطباء والمرضى والمستشفيات”.

وشدد كوناشينكوف على أن هذا الحادث لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، بل وجريمة في منتهى الخطورة، لافتا إلى أن الصدفة هي السبب الوحيد الذي أنقذ أرواح عشرات الأطفال السوريين وأمهاتهم المقيمين في المناطق المحررة من حلب الشرقية والذين تأخرت حافلتهم في الوصول إلى المستشفى المستهدف.

أ ش أ