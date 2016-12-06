نائب ترامب يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية عام 2020

قال نائب الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مساء أمس، إنه لا يستبعد ترشيح نفسه للرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقبلة.

ونقل مراسل شبكة “ان بي سي” الإخبارية عن بايدن القول “سوف أرشح نفسي عام 2020″، وعندما سئل عن المنصب الذي سيرشح نفسه له ؟، أجاب بايدن “لمنصب الرئيس”.

وقالت كيلي او دونيل، مراسلة شبكة ان بي سي نيوز، التي سجلت تصريحات بايدن، إن الصحفيين لم يأخذوا تصريحات بايدن على محمل الجد في بادئ الأمر.

وأضافت لكريس ماثيو، الذي يقدم برنامج “هارد بول” على شبكة (ام اس ان بي سي) لقد ضحكنا فى حقيقة الأمر، اعتقدنا أنه يضايقنا، لأننا اعتقدنا أن مسيرته في الحياة العامة انتهت”.

إلا أنه عندما ضغط عليه لتقديم مزيد من المعلومات عن ذلك ظل غير واضح بالنسبة للتفاصيل.

وقال “إنني غير ملتزم بعدم الترشح” مضيفًا “إنني غير ملتزم تجاه أي شيء، لقد علمت منذ فترة طويلة إن القدر لديه طريقة غريبة في التدخل”.

وتأتي هذه التعليقات عقب أن قاد بايدن تصويتا مؤثرا في مجلس الشيوخ لإطلاق اسم ابنه الأكبر، الذي توفى نتيجة إصابته بسرطان المخ عام 2015 على جزء من مشروع قانون ابتكار طبي.

ويشار إلى أن بايدن سوف يكون عمره 77 عاما وقت إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.