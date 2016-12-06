الإسكان: فتح الباب لاستكمال سداد جدية حجز الإسكان الاجتماعي بدهشور وتعديل الرغبة لـ«بدر»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غداً الأربعاء، الموافق 7 ديسمبر، هو الفرصة الأخيرة للتقدم لاستكمال سداد جدية الحجز، وذلك للحاجزين بالإعلان السابع لمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة ٦ أكتوبر (دهشور) والمنطبق عليهم الشروط، ولم يصبهم الدور فى المرحلة الأولى طبقاً لأولوياتهم، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم يتقدموا لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ ٤ آلاف جنيه ليصبح ٩ آلاف جنيه، خلال الفترة من 3/5/2016 وحتى 31/7/2016، طبقاً للإعلان المنشور بجريدة الأهرام فى 20/4/2016، حيث يمكنهم استكمال سداد جدية الحجز، تمهيداً لحصولهم على وحدات بالمشروع، وذلك خلال الفترة من7/12/2016 وحتى 31/12/2016.

كما أعلن وزير الإسكان أن غداً، سيشهد أيضاً فتح باب التقدم بتعديل الرغبة للحجز بمدينة بدر، كفرصة أخيرة للحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة القاهرة الجديدة (الإعلان الخامس) والسلام (الإعلان الثالث)، المنطبق عليهم الشروط، ولم يتم التخصيص لهم لعدم توافر وحدات، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم يتم تقدمهم لتعديل الرغبة فى الحجز بالمدن المتاح بها وحدات خلال الفترة من 3/5/2016 وحتى 31/7/2016، طبقاً للإعلان المنشور بجريدة الأهرام فى 20/4/2016، حيث يمكنهم التقدم لتعديل الرغبة إلى مدينة بدر، وذلك خلال الفترة من 7/12/2016 وحتى 31/12/2016.

وأضافت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري: يقوم الحاجز بمدينة 6 أكتوبر، بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه (4 آلاف جنيه استكمال سداد جدية الحجز + 4 آلاف جنيه الدفعة ربع السنوية الأولى)، مع استكمال سداد باقى الدفعات ربع السنوية لحين تخصيص الوحدة، طبقاً لأسلوب السداد المعلن بالإعلان السابق نشره، موضحة أنه يتم السداد بفرعى بنك التعمير والإسكان التاليين: فرع البنك بمدينة 6 أكتوبر، بالحى المتميز، بالمجاورة الثانية عمارة 22، و23، ، وفرع البنك بالهرم عمارة جاردينيا – محطة اسباتس، بشارع الهرم الرئيسى.

وأشارت إلى أنه فى حالة عدم سداد باقى جدية الحجز يعتبر ذلك عدولاً من الحاجز عن الحجز، وعلى المتقدم سحب جدية الحجز، مؤكدة سريان كافة الشروط الواردة بالإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام فى 20/4/2016.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: يقوم الحاجز السابق بمدينتى القاهرة الجديدة والسلام، والراغب فى التحويل لمدينة بدر، بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه (4 آلاف جنيه استكمال سداد جدية الحجز + 4 آلاف جنيه الدفعة ربع السنوية الأولى)، مع استكمال سداد باقى الدفعات ربع السنوية لحين تخصيص الوحدة، طبقاً لأسلوب السداد المعلن بالإعلان السابق نشره، موضحا أنه يتم السداد، وتقديم الإقرار الذى سيتم نشره بالصحف بعد استيفائه لدى فروع بنك التعمير والإسكان التالية: بالنسبة للحاجزين بمدينة القاهرة الجديدة، يتم السداد بفرع البنك بمدينة بدر، وفرع البنك بالقطامية أمام قسم شرطة القطامية، وبالنسبة للحاجزين بمدينة السلام، يتم السداد بفرع البنك بسوق الجملة بمدينة العبور (مجمع البنوك).

وأوضح أنه فى حالة عدم سداد باقى جدية الحجز، وتعديل الرغبة، يعتبر ذلك عدولاً من الحاجز عن الحجز، وعلى المتقدم سحب جدية الحجز، مؤكدا سريان كافة الشروط الواردة بالإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام فى 20/4/2016.