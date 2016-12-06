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هبوط اضطرارى بمطار الدوحة لرحلة مصر للطيران المتجهة إلى الشارقة

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هبوط اضطرارى بمطار الدوحة لرحلة مصر للطيران المتجهة إلى الشارقة هبوط اضطرارى بمطار الدوحة لرحلة مصر للطيران المتجهة إلى الشارقة

>كتب أحمد حمادة

 تسبب سوء الأحوال الجوية فى هبوط رحلة شركة للطيران، التى أقلعت من مطار القاهرة، فى طريقها إلى مدينة الشارقة بالإمارات، اضطراريا بمطار الدوحة.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران،إن قائد الرحلة رقم 699 والتابعة للشركة اضطر إلى الهبوط اضطراريا بمطار الدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية، و تم إنزال الركاب وتسكينهم إلى أحد الفنادق القريبة المطار، لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأضافت المصادر أنه من المقرر إقلاع الطائرة، مرحلة أخرى من مطار الدوحة، فى الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، لتصل إلى مطار الشارقة فى ال 4 عصرا، بعد تحسن الأحوال الجوية.

 

 


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