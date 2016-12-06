لمريض الغدة الدرقية.. احرص على ضبط السكر وتناول اليود والزنك

كتبت نهى طارق

الإصابة بقصور الغدة الدرقية أمر شائع، وتقع هذه الغدة الدرقية فى الجزء السفلى الأمامى من الرقبة والهرمونات التى تنتجها تؤثر على القلب والدماغ والعضلات والجلد، وهناك بعض الأمور التى لا يقوم بها المصابون بهذا القصور والتى تتسبب فى تدهور حالتهم بشكل كبير وقد رصد بعض هذه الأمور موقع :Positive Med

1- الحفاظ على مستوى السكر فى الدم

الحفاظ على توازن مستويات السكر فى الدم أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، فمن المعروف أن انخفاضه أمر خطير لأن المخ يحتاج نسبة معينة من السكر ليقوم بوظائفه بشكل صحيح، ففى حالة عدم اكتفاء المخ بالسكر يقوم الجسم بما يعرف باستحداث الجلوكوز وهى الدورة التى يتم فيها تخليق الجلوكوز من مواد كربونية غير سكرية مثل البيروفات والجليسرول والأحماض الأمينية الجلوكوجينية ثم تحويل هذه الأحماض فى الكبد إلى جلوكوز ليستخدمها المخ.

والإفراط فى إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين للقيام بهذه العملية يؤثر على الكبد فى أن يحول هرمونات الغدة الدرقية فىT3 النموذج النشط فى الجسم الأمر الذى يتسبب فى فقدان الشعر وزيادة الوزن وحساسية البرد والاكتئاب.

2- الحصول على اليود والزنك

تحتاج الغدة الدرقية إلى الحصول على المغذيات الدقيقة التى تساعد على إنتاج الهرمونات ومن أهم هذه المغذيات اليود ويحتاج الجسم إلى 4500 ميكروجرام يوميًا من اليود والذى يوجد بكثرة فى الحليب والجمبرى.

كما أن مرضى قصور الغدة الدرقية يحتاجون إلى 33 مليجرامات من الزنك يوميًا ومن الأطعمة الغنية بالزنك قرع العسل والبطيخ.

3- الحصول على السيلينيوم وفيتامين ب

يساعد السيلينيوم بشكل كبير على التقليل من أعراض الغدة فينصح الأطباء الاشخاص الذين يعانون من هذا القصور بالحصول على 544 ميكروجرامًا يوميًا وذلك من خلال الإكثار من تناول البيض والعدس والشوكولاتة، كما ينصح الأطباء بالحصول على ما يكفى من فيتامين ب.