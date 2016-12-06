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بلومبرج: احتياطى مصر النقدى يصل إلى أعلى مستوى منذ 5 أعوام

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بلومبرج: احتياطى مصر النقدى يصل إلى أعلى مستوى منذ 5 أعوام بلومبرج: احتياطى مصر النقدى يصل إلى أعلى مستوى منذ 5 أعوام

> كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن احتياطى النقدى من النقد الأجنبى ارتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسة أعوام فى نوفمبر الماضى، بعد أن حصلت الدولة على قرض صندوق النقد الدولى والمقرضين الدوليين، ووصل إلى 23.05 مليار دولار مقابل 19.04 مليار دولار فى أكتوبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت21 فى المائة.

 

 

وأضافت الوكالة أن محافظ البنك المركزى طارق عامر، قال إن هناك خطة لرفع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 25 مليون دولار بحلول نهاية العام الحالى.

 

 

وقالت ريهام الدسوقى كبيرة المحللين الاقتصاديين فى "أرقام كابيتال" إن "هذا المستوى من الاحتياطى يرجح أن البنك المركزى لم يتدخل فى سوق صرف العملات الأجنبية منذ التعويم، مما يعنى أن البنوك التجارية استطاعت أن تلبى حاجة العملاء خلال الشهر الماضى دون مساعدة من البنك المركزى". 

 

 

وأرجع مصرفيون ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية بعد دخول 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتى ستحصل عليها مصر على 4 دفعات، بالإضافة إلى مليارى دولار قيمة السندات الدولية.

 

 


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