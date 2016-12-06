إلغاء 9 رحلات دولية من مطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع 9 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديا، وقلة عدد ركابها، ومشاكل فى التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن السلطات تلقت 5إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112 و 106 والمتجهتين إلى ينبع، ورحلة رقم 601 المتجهة إلى تبوك، ورحلة رقم 104 المتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 825 والمتجهة إلى العين.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة الخطوط السعودية بإلغاء رحلتها رقم 330 والمتجهة إلى جدة، وإخطار آخر من شركة الخطوط العراقية بإلغاء رحلتها رقم 103 والمتجهة إلى أربيل، فضلا عن وصول إخطارين من شركتي إير كايرو والنيل للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 443 والمتجهة إلى الحفوف، و113 والمتجهة إلى ينبع على الترتيب، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.