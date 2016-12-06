طرح كراسات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى غير المدعوم غدا بمكاتب البريد

كتب أحمد حسن

تبدأ غدا مكاتب البريد بمختلف المحافظات فى طرح كراسات شروط حجز الإسكان الاجتماعى غير المدعوم، والتى أعلنت عنه وزارة الإسكان فى عدد من المحافظات، وذلك لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، حيث يتم طرح وحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة) بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب.

ومن المقرر أن يبدأ الحجز اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجارى ولمدة شهر.

من جانبها أكدت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 % من سعر الوحدة كوديعة صيانة يتم سدادها نقدا عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، موضحة أن مقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد فى حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، يتم سدادها فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه يتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح 25% كحد أدنى، و50% كحد أقصى، على أقساط ربع سنوية (كل 3 أشهر)، تبدأ من 1/5/2017، قيمة كل قسط 10 آلاف جنيه، على الحساب الذهبى رقم (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان بمكاتب البريد المميكنة، مضيفة أن القسط الشهرى يبدأ من ألف جنيه كحد أدنى.

وحول تفاصيل أماكن الوحدات، قال المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن الوحدات المطروحة بـ19 محافظة تشمل الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحيرة، الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، و المنيا، و أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر ، والوادى الجديد.