إغلاق طريق القطامية - العين السخنة منعا لوقوع الحوادث بسبب الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

أكد العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالمرور، أن هناك شبورة كثيفة أعلى طريق القطامية العين السخنة و حرصا من إدارة المرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور تم إغلاقه الطريق فى الاتجاهين منعا لوقوع الحوادث بالإضافة لغلق طريق الكريمات والسويس الصحراوى بسبب انعدام الرؤية أعلى الطريق.

أضاف مدير إدارة العمليات بالمرور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عمليات تفويج تتم الآن أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بسبب وجود الكثافات المرورية منعا لوقوع أى حوادث حيث ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وأوضح العقيد إبراهيم أن رجال الإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات قبل بوابات دفع الرسوم وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم موضحا أن باقى الطرق تعمل بصورة جيدا سواء الدائرى أو الزراعى أو المحور وينتشر رجال المرور بكافة الطرق لملاحظة حركة السيارات والإبلاغ عن أى معوقات مرورية.

وأشار العقيد مصطفى إبراهيم، إلى أن رجال المرور يقومون بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع موضحا أن الغرف حتى الآن لم تتلقى أى إخطارات بوجود حوادث مرورية بالطرق بسبب الشبورة.