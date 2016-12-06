حبس محام ونجله لتزعمهما تشكيلا عصابيا للإتجار بالمخدرات والسلاح بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بمركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، حبس "صلاح. م. ب. ع"، ونجله محمد، يقيمان بناحية قرية عنيبس دائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيق فى واقعة المحضر رقم 3776 إدارى مركز جهينة لسنة 2016، لقيامهما وآخرين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة بذات الناحية، حيث ضبطا بحوزتهما "مواد مخدرة وأسلحة وذخائر، والسيارة رقم 16936 ملاكى سوهاج التحفظ على المضبوطات، وتم توريد المبلغ المالى لخزينة المحكمة.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء أحمد عمر، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضباط إدارة المبحث الجنائية بإشراف اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، قد تمكنوا من ضبط محام ونجله بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة، وبحوزتهما 34 طربة حشيش و2000 قرص من مخدر التامول وبندقية خرطوش عيار 12 و50 طلقة من ذات العيار، وفرد روسى صناعة محلية ومبلغ مالى90 ألف جنيه وسيارة لانسر، وذلك بقصد الإتجار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء سعيد رمضان مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للوجه القبلى، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى أنتقل إلى مكان الواقعة والعميد منتصر العادلى رئيس منطقة وسط الصعيد، مفادها قيام محام ونجله بالإتجار بالمواد المخدرة والذخائر، واتخاذ دائرة مركز جهينة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمجموعات قتالية وكلاب الكشف عن المواد المخدرة ترأسها العميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وتمكن الرائد أحمد حفنى المشنب مفتش مكافحة المخدرات بسوهاج، من ضبط المحامى ونجله محمد.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة عملية البيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.