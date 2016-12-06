سقوط 6 أشخاص لاعتزامهم قطع طريق القاهرة ـ أسوان الزراعى لتغيب طالبة

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على 6 أشخاص اعتزموا التجمع بدائرة القسم وقطع طريق القاهرة أسوان الزراعى أمام قرية كوم الصعايدة دائرة المركز، مستخدمين كاوتشوك على خلفية غياب طالبة عن المنزل عقب خروجها لتلقى دروسها .

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة مساعد المدير لقطاع الجنوب، يفيد تغيب طالبة بدائرة قسم جرجا، واعتزام أهليتها قطع الطريق باستخدام إطارات السيارات وتمت السيطرة على الموقف وضبط المتهمين والمحرضين.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الجنوب، بتقدم "شيرين . ع . ع" 37 سنة ربة منزل وتقيم بناحية كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا، بغياب نجلتها أسماء 17 سنة طالبة، وتقيم بذات الناحية عن المنزل عقب خروجها لتلقى دروسها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، واتخذت كافة إجراءات النشر عن المذكورة بأوصافها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2732 إدارى القسم لسنة 2016.

وفى وقت لاحق اليوم، تبلغ لمركز شرطة جرجا اعتزام بعض الأشخاص قطع طريق القاهرة أسوان الزراعى أمام قرية كوم الصعايدة دائرة المركز، مستخدمين كاوتشوك على خلفية غياب المذكورة، وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات المديرية مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، تم السيطرة على الموقف وضبط "عماد حمدى الصاحى توفيق 24 سنة عامل،وعلى لطفى على عبد العال 19 سنة عامل، وأحمد عبد العال خليفة محمد 17 سنة حاصل على ثانوية أزهرية، وصلاح أحمد السيد أحمد 17 سنة عامل، وعرفات وائل على محمد 16 سنة عامل، وهيثم صفوت البدرى عبد الله 16 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بسوهاج.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4179 إدارى مركز جرجا لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.