أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

عمرو حسين على رأس المرشحين للرحيل عن الإسماعيلى

Google+ Print
عمرو حسين على رأس المرشحين للرحيل عن الإسماعيلى عمرو حسين على رأس المرشحين للرحيل عن الإسماعيلى

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

استقر الرأى داخل الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر على رحيل أكثر من لاعب بنهاية الموسم الجارى أو خلال فترة الانتقالات الشتوية حال الموافقة علي فتح باب الاستبدال في يناير القادم، ولعل أبرزهم عمرو حسين الوافد لقلعة الدراويش بداية الموسم الجارى ، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بإمكانيات اللاعب الفنية.

الجهاز الفني للإسماعيلى يستبعد عمرو حسين من حساباته الفنية بصفة مستمرة ويشركه مع فريق الأمل بالنادى مواليد 97 برفقة خالد عيد مهاجم الدراويش الشاب ، لأنهما يخرجان من حسابات خضر الفنية في مباريات الدورى الممتاز بصفة مستمرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365