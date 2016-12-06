عمرو حسين على رأس المرشحين للرحيل عن الإسماعيلى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

استقر الرأى داخل الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر على رحيل أكثر من لاعب بنهاية الموسم الجارى أو خلال فترة الانتقالات الشتوية حال الموافقة علي فتح باب الاستبدال في يناير القادم، ولعل أبرزهم عمرو حسين الوافد لقلعة الدراويش بداية الموسم الجارى ، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بإمكانيات اللاعب الفنية.

الجهاز الفني للإسماعيلى يستبعد عمرو حسين من حساباته الفنية بصفة مستمرة ويشركه مع فريق الأمل بالنادى مواليد 97 برفقة خالد عيد مهاجم الدراويش الشاب ، لأنهما يخرجان من حسابات خضر الفنية في مباريات الدورى الممتاز بصفة مستمرة.