مقتل 31 من المليشيات الحوثية وتدمير 3 مخازن أسلحة وذخيرة شمال غربى اليمن

صنعاء أ ش أ

واصلت مدفعية دول التحالف العربى والجيش اليمنى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى جبهة ميدى بمحافظة حجة شمال غربى اليمن الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة أن المدفعية استهدفت تعزيزات للمليشيات قادمة من صنعاء إلى جبهة ميدى مما أسفر عن مقتل 31 من عناصرهم بينهم ضابط برتبة عقيد.

وأشار إلى أن 90 من عناصر المليشيات كانوا قد وصلوا لتعزيز جبهته فى ميدى إلا أنهم فروا عقب الهجمات المتتالية وقصف القوات لمواقعهم.

وأضاف إن المدفعية قصفت الليلة الماضية مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة للمليشيات فى وسط مدينة ميدى ودمرت 3 مخازن بينها أحد أكبر مستودعات الذخيرة مما أدى إلى نشوب حريق كبير به وتدمير محتوياته وسماع دوى انفجارات ضخمة هزت المدينة لساعات.

ونقل المركز عن مصدر عسكرى مسئول أن عناصر المليشيات حاولوا الدخول إلى المخزن لنقل الذخيرة إلا أن الانفجارات الضخمة أدت إلى فشلهم مقتل عدد كبير منهم بسبب استمرار القصف لفترة طويلة، وأوضح المصدر أن المدفعية دمرت مخزنين للأسلحة والذخيرة جنوب مديرية ميدى.