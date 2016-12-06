أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 31 من المليشيات الحوثية وتدمير 3 مخازن أسلحة وذخيرة شمال غربى اليمن

Google+ Print
مقتل 31 من المليشيات الحوثية وتدمير 3 مخازن أسلحة وذخيرة شمال غربى اليمن مقتل 31 من المليشيات الحوثية وتدمير 3 مخازن أسلحة وذخيرة شمال غربى اليمن

>صنعاء أ ش أ

واصلت مدفعية دول التحالف العربى والجيش اليمنى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى جبهة ميدى بمحافظة حجة شمال غربى اليمن الحدودية مع .

 

وذكر المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة أن المدفعية استهدفت تعزيزات للمليشيات قادمة من صنعاء إلى جبهة ميدى مما أسفر عن مقتل 31 من عناصرهم بينهم ضابط برتبة عقيد.

 

وأشار إلى أن 90 من عناصر المليشيات كانوا قد وصلوا لتعزيز جبهته فى ميدى إلا أنهم فروا عقب الهجمات المتتالية وقصف القوات لمواقعهم.

 

وأضاف إن المدفعية قصفت الليلة الماضية مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة للمليشيات فى وسط مدينة ميدى ودمرت 3 مخازن بينها أحد أكبر مستودعات الذخيرة مما أدى إلى نشوب حريق كبير به وتدمير محتوياته وسماع دوى انفجارات ضخمة هزت المدينة لساعات.

 

ونقل المركز عن مصدر عسكرى مسئول أن عناصر المليشيات حاولوا الدخول إلى المخزن لنقل الذخيرة إلا أن الانفجارات الضخمة أدت إلى فشلهم مقتل عدد كبير منهم بسبب استمرار القصف لفترة طويلة، وأوضح المصدر أن المدفعية دمرت مخزنين للأسلحة والذخيرة جنوب مديرية ميدى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية