مرتضى منصور الأقرب لرئاسة لجنة الأندية للموسم الثالث على التوالى

كتب محمد مراد - حاتم رضا

بات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك هو المرشح الأقوى والأقرب لرئاسة لجنة الأندية للعام الثالث على التوالى بعد رفض محمود طاهر رئيس النادى الأهلى الترشح ونفس الأمر لإبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى، الذى تلقى اتصالات من قبل بعض الأندية للترشح وهو ما رفضه.

من المقرر أن تقام انتخابات لجنة الأندية يوم السبت المقبل فى الثانية ظهراً بمقر اتحاد الكرة بحضور أندية الدورى الممتاز الـ 18 على أن يتم انتخاب رئيس و 2 نواب رئيس و 6 أعضاء على أن يتم مناقشة زيادة هذا العدد يوم الانتخابات.