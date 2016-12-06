ديلى ميل: ممارسة الجنس بانتظام تحسن الذاكرة وتعزز قوة الدماغ للنساء

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن ممارسة العلاقة الجنسية بانتظام لها العديد من الفوائد للنساء حيث إنها تعزز من قوة الدماغ والذاكرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون الكنديون أن النساء اللواتى تتمتع بممارسة منتظمة للعلاقة الجنسية سجلن أفضل درجات فى اختبارات قياس الذاكرة العاملة، ويعتقد الخبراء أن الجنس له تأثير قوى على الدماغ.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة "ماكجيل" فى مونتريال، كندا، بتحليل بيانات 78 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 29 عاماً، وتم سؤالهن على حياتهن الجنسية قبل خضوعهن لسلسلة من اختبارات الذاكرة.

وأظهرت النتائج التى نشرت فى دورية السلوك الجنسى، أن النساء اللواتى يتمتعن بالجنس بانتظام حصلن على أعلى الدرجات فى اختبارات الذاكرة.

وفسر الباحثون نتائجهم قائلين إن ممارسة الجنس بانتظام تحفز الخلايا العصبية وتعزز نمو خلايا وأنسجة جديدة فى منطقة "الحصين" بالمخ المسئولة عن الذاكرة.