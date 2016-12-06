أسماء المنور تغني مع كاظم الساهر في دبي

أعلنت النجمة المغربية أسماء المنور، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن إحيائها حفل رأس السنة بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، برفقة القيصر النجم العراقي كاظم الساهر، وكتبت أسماء تعليقاً على صورتها مع هذا الأخير: "حفلة رأس السنة برفقة قيصر الغناء العربي كاظم الساهر بمركز دبي المالي العالمي".

وتفاعل الجمهور مع تدوينة المنور، بشكل كبير، معبرين عن حبهم لتناغم صوتها مع القيصر، الشيء الذي سيجعل حفلها ناجحاً بشكل كبير. فيما نشر كاظم الساهر بدوره إعلان الحفل كاملاً، الذي ستشارك فيه أيضاً، الفنانة الشابة شهد برمدا.

يذكر أن آخر عمل جمعهما وهو أغنية "المحكمة " التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والتي حققت نجاحاً كبيراً على المستوى العربي، حيث يتغنى بها أشهر الفنانين في حفلاتهم، وكذلك النجوم الشباب في برامج الهواة العربية.