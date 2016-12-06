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بغياب والد ابنتها.. مايا دياب احتفلت بعيد ميلاد إبنتها كاي

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الإثنين 05-12-2016 21:53

نشرت الفنانة مايا دياب صورة لابنتها كاي على "إنستقرام" حيث اختارت لها إطلالة "السندريلا" ، وعلقت تحتها: "عيد ميلاد سعيد الى من منحتني الحياة.. لنبدأ بالإحتفال".

وقد انتشرت مقاطع من الإحتفال، بدت فيه كاي وهي سعيدة بين أصدقائها.

يشار إلى أن مايا دياب تبدي تكتماً شديداً حول موضوع زواجها من عباس ناصر، وترفض الإعتراف ما إذا كانت على ذمته أم أنها تطلقت منه. ولوحظ غيابه أيضاً عن حفل عيد ميلاد ابنته كاي.

من ناحية أخرى، ستحيي مايا دياب حفل رأس السنة في منتجع الحبتور في دبي مع الفنان فارس كرم.

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سيدتي

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