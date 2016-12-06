سر لقاء هيفاء وهبي وإيلي صعب في لندن

تواجدت الفنانة هيفاء وهبي في حفل افتتاح البوتيك الجديد الذي افتتحه مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب في عاصمة الضباب لندن.

هيفاء نشرت صورتين من حفل الافتتاح، الأولى تجمعها بإيلي صعب وزوجته كلودين وعلقت عليها "مع ايلي وكلودين صعب خلال إفتتاح متجرهم الجديد في لندن"، وفي الثانية بدت وحدها في متجر صعب الجديد.

هيفاء وهبي عادت أخيراً من نيويورك حيث تسلمت جائزيتين في حفل توزيع جوائز Big Apple Music Awards 2016، على أن تباشر في بداية العام 2017 بتنفيذ التزاماتها التمثيلية، ولكن لم يعرف حتى الآن، أين ستحيي حفل رأس السنة الجديدة.