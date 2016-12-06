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بالصور: صبا مبارك تدعم اللاجئين السوريين بفيلم عالمي

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الإثنين 05-12-2016 22:07

كشفت النجمة الأردنية صبا مبارك عن انتهاء تصوير أحدث أفلامها "مسافر" بتركيا، مؤكدة أن الفيلم تدور أحداثه حول معاناة لاجئة سورية أثناء السفر إلى ألمانيا، وسيعرض بأكبر مهرجان دولي عربي.

صبا نشرت صورة من البوستر المنتظر للفيلم عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: "مسافر theguest فيلمي الجديد الي خلصت تصويره بتركيا رح يبدأ باخر مراحل الانتاج و قريباً رح يكون جاهز للعرض في اكتر من مهرجان دولي و عربي ان شاء الله ، بيحكي قصة لاجئتين من سوريا في طريقهم لألمانيا".

يذكر أن صبا قامت بتصوير فيلم مماثل عن لاجئة سورية في القاهرة، و يشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف بعنوان "الثمن" وسيعرض حصرياً على إحدى الشبكات المشفرة نهاية ديسمبر الجاري.

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سيدتي