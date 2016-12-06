أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

يارا تعتذر من ملحم زين!

Google+ Print

الإثنين 05-12-2016 22:14

على خلفية رياضية وبسبب تشجيع كل منهما لفريق كرة قدم، جرى "اشتباك" على "تويتر" بين الفنانين ملحم زين ويارا، وذلك قبيل بداية مباراة الكلاسيكو التي تجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة، والتي انتهت بالتعادل.
فلقد نشر الزميلان اللدودان رياضياً، صورة تجمعهما وهما يشدان ببعضهما، وعلق عليها ملحم زين" قولكم مين رح يربح؟؟ يارا رح تنامي اليوم وأنتي عم تبكي"، لترد عليه يارا" قولكم مين رح يربح؟؟؟ بعتذر منك ملحم بس البرساااااااا ".
يشار إلى أن يارا أطلقت أخيراً أغنية بعنوان "لي حبيبي" من كلمات الجود وألحان أسامة العطار، وهي سوف تحيي حفل رأس السنة في شرم الشيخ في ، بينما آخر أعمال ملحم زين فكانت اغنية "أحلى مرا " من ألحان الموسيقار الراحل ملحم بركات وكلمات سمير نخلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية