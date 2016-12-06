يارا تعتذر من ملحم زين!

على خلفية رياضية وبسبب تشجيع كل منهما لفريق كرة قدم، جرى "اشتباك" على "تويتر" بين الفنانين ملحم زين ويارا، وذلك قبيل بداية مباراة الكلاسيكو التي تجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة، والتي انتهت بالتعادل.

فلقد نشر الزميلان اللدودان رياضياً، صورة تجمعهما وهما يشدان ببعضهما، وعلق عليها ملحم زين" قولكم مين رح يربح؟؟ يارا رح تنامي اليوم وأنتي عم تبكي"، لترد عليه يارا" قولكم مين رح يربح؟؟؟ بعتذر منك ملحم بس البرساااااااا ".

يشار إلى أن يارا أطلقت أخيراً أغنية بعنوان "لي حبيبي" من كلمات الجود وألحان أسامة العطار، وهي سوف تحيي حفل رأس السنة في شرم الشيخ في مصر، بينما آخر أعمال ملحم زين فكانت اغنية "أحلى مرا " من ألحان الموسيقار الراحل ملحم بركات وكلمات سمير نخلة.