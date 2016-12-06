بالفيديو.. عربي يقترب من حارس الملكة اليزابيث ليلمس وجهه!

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لشاب عربي الجنسية في بريطانيا يلتقط صورة "سيلفي" مع أحد حراس الملكة اليزابيث Elizabeth.

وقد طلب صديق الشاب منه، بعد ان انهى التقاط صورة مع حارس الملكة، أن يلمس وجه الحارس، وعندما نفذ الشاب طلب صديقه، تفاجأ بردة فعل غير متوقعة من الحارس.

ومن المعروف أن مهمة هؤلاء الحراس تكمن في عدم التحرك او الإبتسام، ما يدل على الالتزام والانضباط.

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