بيلا وجيجي حديد تتنافسان على لقب أفضل عارضة للعام 2016

إختارت مجلة "ELLE" الفرنسية الأختين بيلا Bella و جيجي حديد Gigi Hadid، "العارضتان الأكثر أناقة" خلال عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس.

بيلا وجيجي وقفتا سوياً على منصة العرض لتلتفت جميع العيون نحوهما. وارتدت الأولى فستاناً بتوقيع جوليان ماكدونالد، بينما تألقت شقيقتها بإطلالة من تصميم كاميلا & مارك.

وكشفت صحيفة Daily mail البريطانية أن بيلا وجيجي، وهما من اصل فلسطيني، ستتنافسان على لقب "أفضل عارضة للعام 2016"، في الحدث الذي ينتظره الجميع، Awards Fashion British ،والذي سيقام مساء اليوم 5 ديسمبر في لندن، للإحتفال بأفضل المواهب البريطانية والدولية من مجتمع الأزياء العالمي.

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