مادونا تعرض الزواج على طليقها شون بن

بعد مرور أكثر من 25 عاماً على انفصالهما، اعترفت النجمة العالمية مادونا Madonna بأنها ما زالت تحبّ طليقها الممثل الشهير شون بن Sean Penn.

وقالت النجمة البالغة من العمر 58 عاماً خلال حفل خيري لجمع التبرّعات لصالح جمهورية مالاوي إنها تحبّه ومستعدة للزواج به مرة أخرى أمام جميع الحضور.

وطلبت مادونا من شون بن أن يشتري قطعة مجوهرات مقابل 150 ألف دولار، ولتشجعه على الأمر قالت له: "إنني ما زالت أحبك".

من جهته، لم يتردّد شون بن في الصعود إلى المسرح، حيث أعلن موافقته على العرض، كما حاول القيام ببعض الاستعراضات أمام الحضور لرفع قيمة المبلغ الخاصّ بقطعة المجوهرات في المزاد العلني.

يذكر أن مادونا عرضت خلال الحفل الخيري 3 صور تجمعها بشون بن تعود إلى حفل زفافهما عام 1985 في المزاد، وبالفعل تمّ بيعها مقابل 230 مليون دولار.

يُشار إلى أن زواج مادونا وشون بن استمرّ حوالى 4 أعوام فقط، ثم انفصلا عام 1989.

بالفيديو: برادلي كوبر يغالب دموعه أثناء ذكرِه والده

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن