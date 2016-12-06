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بالفيديو.. توم كروز ضابط عسكري في فيلم الإثارة FIRST The Mummy

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الثلاثاء 06-12-2016 04:39

أطلقت شركة Universal للإنتاج الفيلم الدعائي الرسمي لفيلم الرعب والإثارة FIRST The Mummy، الذي قام بإخراجه المخرج الشهير Alex Kurtzman وكتب السيناريو الخاص به Jon Spaihts.

يشارك في بطولة الفيلم النجم العالمي توم كروز Tom Cruise الذي يؤدي دور ضابط عسكري، وتدور أحداثه حول مجموعة من القوات العسكرية الخاصة تجلب مومياء مدفونة في الصحارى المصرية إلى لندن، ولكن المومياء تستيقظ في الطريق لتكشف عن نفسها إنها كانت ملكة مصرية قديمة وترغب في الإنتقام ممن أخذوها من مكانها.

تم تصوير أحداث الفيلم في مدينة لوكسفورد في إنكلترا، وسيتم عرض الفيلم للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 9 يونيو المقبل 2017.

 

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