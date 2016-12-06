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الجزيرة يكرم "الجمباز والإسكواش" بحضور وزير الرياضة

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الجزيرة يكرم "الجمباز والإسكواش" بحضور وزير الرياضة الجزيرة يكرم "الجمباز والإسكواش" بحضور وزير الرياضة

>رامى ناجى و ياسمين يحيى

يقيم  مجلس إدارة نادى الجزيرة برئاسة اللواء عاصم عباس حفلا لتكريم كل من  نهى عبد الوهاب عضو النادى لفوزها بمقعد نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للجمباز ، بالإضافة إلى كريم عبد الجواد بطل العالم والمصنف الثانى عالميا، وأمنية عبد القوى لفوزها بجائزة الاتحاد الدولى للاسكواش للأكثر مشاركة فى كأس العالم على مدار 10 سنوات متتتالية والمصنفة الثامنة عالميا ، كما سيتم  تكريم مجلس الإدارة السابق بقيادة المستشار محمد زكى موسي  و محمد نسيم وهلا صقر عضوا مجلس الادارة السابقين.  

ومن المقرر أن يحضر التكريم  خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بعدأن وجه مجلس ادارة الجزيرة الدعوة اليه ، ومعه  هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ورئيسا اتحادى الجمباز والاسكواش ، علاء حامد و  عاصم خليفه على الترتيب ، و وعمرو السعيد رئيس نادى الصيد ولفيف من الشخصيات العامة. 


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