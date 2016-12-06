عضو "القومى لحقوق الإنسان": إخضاعنا لـ"المركزى للمحاسبات" يؤثر على تصنيفنا

كتب محمد السيد

أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل ملاحظاته حول مشروع القانون الجديد الذى أعدته الحكومة إلى مجلس النواب والحكومة، مطالبًا بأن تكون زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح من النيابة العامة.

وأضاف أبو سعدة لـ"اليوم السابع"، أن ملاحظات المجلس جاءت لتدعيم استقلاليته عن الحكومة، مشيرًا إلى أن إخضاع المجلس القومى لحقوق الإنسان للجهاز المركزى للمحاسبات سيؤثر على تصنيفه.

وتابع حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلاً: "إحنا مش عاوزين يكون أعضاء المجلس ضمن الوفد الرسمى للحكومة المصرية، وأن يكونوا مستقلين ويشاركوا فى المحافل الدولية".