خادم الحرمين يتسلم من الشيخ تميم «سيف مؤسس قطر»

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس إلى دولة قطر، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار حمد الدولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، والشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين.

ثم غادر خادم الحرمين وأمير قطر، المطار في موكب رسمي متوجهاً إلى مقر الديوان الأميري بالدوحة، ورافقت الموكب مجموعة من الخيل العربية وسط جموع اصطفت ترحيباً بمقدم الملك المفدى.

ثم أجريت مراسم استقبال رسمية لخادم الحرمين وشاهد عروضاً شعبية تتضمن العرضة القطرية وقصائد شعرية واستعراضاً للخيل والهجن ترحيباً بزيارته الرسمية.

بعد ذلك توجه الملك المفدى وأمير قطر إلى الصالون الرئيسي بالديوان الأميري، وتسلم من أمير قطر سيفاً تذكارياً «سيف المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني» تقديراً له رعاه الله. ثم شرّف مأدبة الغداء التي أقيمت تكريماً له، كما شرف خادم الحرمين الشريفين حفل العشاء الذي أقامه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مساء امس بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورحب أمير قطر باسمه واسم شعب قطر بزيارة خادم الحرمين، وقال إن قطر تربطها بالمملكة وشعبها أعمق الأواصر الأخوية وأمتنها وأشدها رسوخاً.

وكان خادم الحرمين غادر الإمارات في وقت سابق أمس وكان في وداعه، الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد إمارة دبي.

وبعث خادم الحرمين برقية شكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، قال فيها لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز علاقاتنا الأخوية في المجالات كافة، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويحقق تطلعات شعبينا الشقيقين . وكان خادم الحرمين زار أمس إمارة دبي ومنطقة الشندغة التاريخية، وبيت الشيخ سعيد آل مكتوم التاريخي، كما زار متحف ساروق الحديد.

خادم الحرمين خلال زيارته دبي مع الشيخ محمد بن راشد