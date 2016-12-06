مجلس الوزراء: جولة خادم الحرمين الخليجية تعزز روابط الأخوة

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف جلسة مجلس الوزراء أمس، ورفع سموه وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين على ما تفضل به خلال الأيام الماضية من تدشين ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات التنموية والصناعية بالمنطقة الشرقية، كما رفع نائب خادم الحرمين الشكر والتقدير لخادم الحرمين على موافقته بتخصيص مبلغ مئة مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية. وأعرب المجلس عن تطلعه لنتائج لقاءات خادم الحرمين مع إخوانه قادة الإمارات وقطر والبحرين والكويت خلال جولته التي تأتي انطلاقاً من حرصه على التواصل مع قادة دول المجلس خدمة لمصلحة شعوبه وتعزيز روابط الأخوة بين دوله.