«الاتحاد» والملف الاقتصادي أمام «قمة المنامة».. اليوم

تنطلق اليوم في المنامة الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان عريض يطالب بـ«الاتحاد الخليجي» الذي تعتبره الشعوب الخليجية هدفاً مهماً لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة، ويتصدر الملف الاقتصادي أجندة اجتماع القمة التي تعقد على مدى يومين، وإعلان البيان الختامي غداً الأربعاء.

وتعول شعوب دول التعاون على قمة المنامة لتعزيز مسيرة المجلس التكاملية، بتحقيق الإنجاز المنشود والحلم الكبير بإقرار مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي. واعتبر رئيس الوزراء البحريني، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الاتحاد الخليجي هو الهدف الذي «لا مناص عنه»، مؤكداً أن الدورة الحالية للقمة الخليجية ستركز على تقوية البيت الخليجي.