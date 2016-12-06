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مقتل مسلحين على صلة بتنظيم "داعش" شمالى الصومال

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مقتل مسلحين على صلة بتنظيم "داعش" شمالى الصومال مقتل مسلحين على صلة بتنظيم "داعش" شمالى الصومال

>مقديشيو أ ش أ

قال مسئولون إن قوات متحالفة مع الصومالية، قتلت ثلاثة مسلحين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابى شمالى البلاد خلال تقدم القوات باتجاه المعقل الرئيسى للمتمردين.

 

وقال محمد سعيد، المسؤول العسكرى فى أرض الصومال المشارك فى العملية - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاثنين - "هاجمت قواتنا مقاتلى تنظيم داعش فى وادى أوبولوهي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتليهم وإصابة اثنين آخرين"، وقال "أصيب ثلاثة من جنودنا وهرب المقاتلون من التنظيم إلى التلال".

 

وبدأت القوات الصومالية بالتحالف مع مقاتلين محليين فى الأسبوع الماضي، لاستعادة السيطرة على بلدة قندلا الساحلية فى منطقة أرض الصومال (شبه المستقلة).


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