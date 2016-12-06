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القبض علي عاملين وعاطل بحوزتهم كمية من البانجو وأقراص تامول بالأقصر

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القبض علي عاملين وعاطل بحوزتهم كمية من البانجو وأقراص تامول بالأقصر القبض علي عاملين وعاطل بحوزتهم كمية من البانجو وأقراص تامول بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من ضبط عاملين وعاطل بحوزتهم كمية من البانجو و18 قرص تامول وفرد خرطوش للإتجار بها بمدينة أرمنت، وذلك بناء علي تعليمات اللواء عصام الحملى مدير أمن الاقصر، بإعداد الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين عن القانون.

 

 

البداية كانت بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أرمنت، من ضبط كل من "ح.ع.أ" 38 سنة عاطل، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 محلى الصنع وطلقة من العيار، و"م.أ.ع" 26 سنة عامل، وبحوزته 5 لفافات ورقية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جرام، و"م.ص.أ" 17 سنة عامل، وبحوزته 18 قرص تامول وهاتف محمول ومبلغ مالى 40 جنيها.

 

 

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء زكى مختار مدير مباحث الأقصر، بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمخدرات والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، فتم تحرير محاضر لهم وتولت النيابة العامة التحقيق معهم.


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