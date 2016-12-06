الأمير محمد بن نايف يبحث تعزيز التعاون السعودي - البريطاني

تسلم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، رسالة شفهية من دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وقام بنقل الرسالة لنائب خادم الحرمين الشريفين، نائب مستشار الأمن القومي البريطاني جون جينتينز خلال استقبال سموه له في الرياض أمس.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون بين المملكة وبريطانيا في المجالات كافة، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال معالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.