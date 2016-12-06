انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد.. برعاية «الرياض»

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، عن تأسيس كرسي بحثي لعمارة المساجد في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف لتبنيه إنشاء مسجد باسم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلمان -رحمه الله- في مدينة الدمام.

وقال الأمير سلطان بن سلمان، أمام المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية: "نهنئ أنفسنا على إقامة هذا المؤتمر في هذه الأرض المباركة بلاد الإسلام والقرآن، وإذا كان يعقد مؤتمر عن المساجد فالأولى أن يعقد في أرض الإسلام التي انطلقت منها الرسالة السماوية لأرجاء العالم".

وقال الأمير سعود بن نايف: "آمل أن يسهم هذا المؤتمر من خلال مخرجاته في تطوير البحوث العلمية والدراسات التطبيقية، التي تسهم في ترسيخ رسالة المساجد وعمارتها، بوصفها مراكز إشعاع في حياة المسلمين ومنطلقاً حقيقياً لمبادئ الوحدة والأخوة بين أفراد المجتمع، مع التركيز على الموقع الجغرافي للمسجد كعنصر أساس في تنمية أواسط المدن والقرى، والأخذ في الاعتبار المحافظة على الهوية الإسلامية والنسيج العمراني".

من جانبه قال د. عبدالله الربيش مدير جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل: "لقد ظلت المساجد وعلى امتداد التاريخ شاهدا من شهود الحضارة الإسلامية وشاخصا على الدور الكبير لهذه الحضارة في تاريخ البشرية، فقد كانت المساجد في صدر الإسلام مصدر إشعاع ومراكز علمية وثقافية ودوراً للقضاء كما كان لها دوراً سياسياً هام ومؤثراً".

وأضاف: "إن الاهتمام بعمارة المساجد رغم ارتباطه بالهوية الإسلامية شكلاً ونمط بناء، فإن له أثره على الدور الوظيفي وأبعاده المختلفة. وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد التقت الرغبة الصادقة والحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى القائمين على جائزة الوجيه عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد متمثلاً بمجلس الأمناء وسمو رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، مع الاهتمام الأكاديمي، فكان نتاج وضع اتفاقية بين الجامعة وجائزة عبداللطيف الفوزان".

وعلى هامش المؤتمر، وقعت الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل ممثل بكلية العمارة والتخطيط، تقضي بالمساهمة في ترميم وتأهيل المساجد التاريخية وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بذلك، وحصر وتوثيق المساجد التاريخية وتطوير معايير تقييم المساجد التاريخية.

أمير الشرقية ورئيس هيئة السياحة يكرمان «الرياض»