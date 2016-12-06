رئيس «السياحة» لـ«الرياض»: سنواصل معاقبة المحطات المخالفة بالطرق السريعة

الأمير سلطان بن سلمان متحدثاً لـ»الرياض» (تصوير/ عصام عبدالله)

لوح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني، باستمرار تطبيق العقوبات بعد انتهاء المهلة التي حددت لتصحيح أوضاع المحطات على الطرق السريعة، قبل نحو عامين.

وأكد سموه في تصريح خاص لـ"الرياض"، أن الهيئة مساندة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل وماضية قدماً لتغير الصورة السيئة للاستراحات والمحطات على الطرق السريعة، لافتا إلى أن الهيئة كانت تطالب بتصحيح هذه الأوضاع منذ 12 سنة، كونها لا تعكس مدى رقي وتطور بلاد الحرمين الشريفين خصوصاً مساجد الطرق السريعة.

وأشار، إلى أن الهيئة لم تنتظر إصدار العقوبات والأنظمة واللوائح، بل بدأت مع أمانة مدينة الرياض إعادة بناء 40 استراحة على الطرق السريعة، مبيناً أن بعض المحطات رصدت مبالغ تتجاوز 500 ألف ريال لإعادة وصيانة وبناء المحطات والاستراحات على الطرق السريعة. وقال: "نحن متشددين في هذا المسار (مشروع الاستراحات على الطرق السريعة ونظافتها وصيانتها)، بالتعاون مع 13 وزارة ونرفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حتى ينجز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن".