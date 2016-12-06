فيصل بن مشعل: العمل التطوعي يجسد لحمة المجتمع وتعاون مكوناته

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم بمقر الإمارة أمس، فعاليات اليوم العالمي للتطوع بالمنطقة، التي ينظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد سموه، أن المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع وتمكين العمل التطوعي للمجتمع، يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مفيداً أن المجتمع السعودي يحب عمل الخير، وتقديم المساعدة للمحتاج، وكثيراً من الأزمات أثبتت ذلك.

وأشاد أمير القصيم، بإطلاق فريق كشفي تطوعي مشترك على مستوى المنطقة كأول فريق بالمملكة، وبمبادرات شباب المنطقة، من خلال الفرق التطوعية التي أثبت عناصرها إخلاصهم لخدمة الوطن والمواطن للعمل التطوعي، لافتاً إلى أن العمل التطوعي يجسد لحمة المجتمع والتعاون بين أفراده ومؤسساته.

ونوه بفعاليات اليوم العالمي للتطوع، إذ تهدف إلى تنمية إحساس الفرد بالعطاء حينما يتطوع لخدمة مجتمعه ومحيطه الاجتماعي، وتقديم المساعدة لمحتاجيها.

من جهة ثانية، استقبل أمير القصيم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمركز القوارة عبدالله بن سالم الحربي، الذين قدموا للسلام على سموه.

وطالب الأمير فيصل بن مشعل، أعضاء المجلس بخدمة المواطنين الذين يعولون عليه الكثير، والتفاعل مع كل المستجدات والأمور التي تطرأ على المركز، وأن يحققوا ما يطمح إليه أهالي المركز من تطوير ومعالجة للخدمات، والتنسيق مع البلدية من أجل تحقيق الأهداف في الخدمات والمشاريع.

من جانبه، قدم الحربي، باسمه واسم أعضاء المجلس، شكره لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على توجيهاته وحرصه لكل ما يخدم المركز وأهاليه، مؤكداً أن هذه التوجيهات جاءت لتطوير العمل في المجلس البلدي والارتقاء بها إلى أكمل المستويات لخدمة المركز.

.. ولدى تدشين فعاليات اليوم العالمي للتطوع