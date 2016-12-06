أمير الرياض: «المرور» جزء مهم من منظومة الأمن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس مدير مرور المنطقة اللواء الدكتور محمد بن شباب البقمي والوفد المرافق له الذين قدموا للسلام على سموه.

واطلع سموه خلال اللقاء ‏على التقرير الإحصائي بعمل إدارة المرور خلال عام 1437هـ قدمه اللواء البقمي، مستعرضاً خطة العمل الميداني لهذا العام 1438هـ, مشيراً إلى أنه تم تسخير كل الإمكانات من ضباط وأفراد ‏وآليات ودراجات لإنجاح خطة مرور هذا العام.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن هذا اللقاء هو لقاء تعارفي تنفيذي مع رجال المرور لأنهم جزء مهم من ‏منظومة الأمن التي ينعم بها المواطن والمقيم على حد سواء, وطالب سموه رجال المرور بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي يتطلع إليها المواطن والمقيم وأن تكون هنالك عملية التواصل بين صوت المواطن ورجل المرور لمعرفة جدوى الخدمات المرورية ‏المقدمة له فالمصارحة والمكاشفة مطلوبة بين المواطن وأجهزة الدولة الأمنية ومنها إدارة المرور.

وعبر سموه عن ثقته بقدرات وإمكانات رجل المرور السعودي ودعمه الكامل للخدمات المرورية, وقال: الدولة - حفظها الله - وضعت ثقتها في أبنائها من كافة رجالات المرور وسخرت لهم جميع الامكانات البشرية والمادية ليستطيعوا أن يؤدوا دورهم على أكمل وجه, لذا فإنها تطلع أن يكون دور رجل المرور على مستوى المسؤولية ‏والثقة الممنوحة له.

كما ‏استقبل أمير الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم أمس فضيلة رئيس المحكمة العامة الشيخ عبد الله بن محمد العميريني.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمرفق القضاء.

الأمير فيصل بن بندر مستقبلاً اللواء د. البقمي