تدشين معرض سنوهيتا المعماري العالمي بجامعة سلطان

دشن مدير جامعة الأمير سلطان د. أحمد بن صالح اليماني المعرض العالمي لشركة سنوهيتا (Snohetta) النرويجية للمشروعات المعمارية بحضور السفير النرويجي رولف ويلي هانسن وأعضاء السفارة، بالإضافة إلى وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومسؤولي الجامعة ومنسوبيها وعدد من الضيوف الذين تمت دعوتهم للمناسبة.

ويأتي الحفل تحت رعاية صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، وبعد الافتتاح الرسمي وقص شريط الافتتاح أخذ الجميع جولة حول المعرض للاطلاع على محتوياته.

وقد نظم المعرض ببهو الجامعة الرئيس من الأول من ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 27 منه يتم تنظيمه بالتعاون مع المتحف النرويجي الوطني لفنون العمارة والتصميم وسفارة النرويج بالمملكة بإشراف وزارة الخارجية النرويجية.

ويعد المعرض نافذة لتعميق علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المتخصصين وطلاب وطالبات الهندسة المعمارية السعوديين والنرويجيين؛ حيث يفتح المعرض أبوابه يومياً على فترتين إحداهما مخصصة للنساء والأخرى مخصصة للرجال.

وتأتي استضافة الجامعة لهذا الحدث استمراراً للتعاون القائم بينها وبين هذه الشركة العالمية؛ حيث تعد سنوهيتا (Snohetta) من الجهات التي تتيح فرص التدريب بمشروعاتها لطالبات العمارة والتصميم الداخلي بكلية الهندسة بجامعة الأمير سلطان.

ويضم المعرض نماذج من تصاميم المشروعات المعمارية الابتكارية التي نفذتها الشركة حول العالم؛ حيث سيطلع الزوار على محتوياته بطرق متعددة، من بينها: المجسمات والأفلام والرسوم الحاسوبية المتحركة والصور الفوتوغرافية، بالإضافة إلى الرسومات والنصوص.